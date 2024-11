Preiswerter Stylus SonarPen 2 auf Kickstarter unterstützt Apple iPad

Der SonarPen 2 ist ein neuer preiswerter Stylus für das Apple iPad, der Druck und Neigung erkennt.

Auf Kickstarter startete für den Stift eine Kampagne, die noch 29 Tage läuft und bislang 582 Euro einsammeln konnte.

Was bietet der SonarPen 2?

Als günstige Alternative zum Apple Pencil wird der neue SonarPen 2 beworben, der trotz seines Preises eine Erkennung für Druck und Neigung bietet. Er unterstützt alle iPad-Modelle, die ab dem Jahr 2017 erschienen sind.

Die Pinselstärke lässt sich durch den Druck einstellen, doch dies funktioniert nur in ibis Paint X, Zen Brush 3 und anderen Apps. Falls der Stylus eine App nicht unterstützen sollte, läuft die Neigungserkennung und nicht der Druck.

Werkzeuge und Radiergummi

Der SonarPen 2 verfügt über einen Knopf am Gehäuse, der dazu dient Werkzeuge zu wählen oder den Radiergummi einzusetzen. Bei dem Stylus verzichtete der Hersteller auf Bluetooth und ist ein Minuspunkt, weil der SonarPen 2 dann per USB-C-Kabel an das Apple iPad angeschlossen wird.

Aktuell läuft für den praktischen SonarPen 2 auf Kickstarter eine Kampagne, die bis zum 20. Dezember 2024 läuft und über 24.000 Euro als Zielgruppe hat. Der Stylus ist im Rahmen der „Early Bird“-Aktion für umgerechnet rund 30 Euro per Vorbestellung erhältlich. Im April 2025 startet der Versand an die Käufer.