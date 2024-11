Alldocube iPlay 60 Plus bietet Widevine L1 und 120 Hertz Display

Das Unternehmen Alldocube hat sein neues günstiges Tablet Alldocube iPlay 60 Plus vorgestellt, welches ein flinkes Display und Widevine L1 Unterstützung bietet.

Im Direkt-Import kann das Tablet ab sofort für weniger als 170 Euro bestellt werden.

Ausstattung Alldocube iPlay 60 Plus

Das neue preiswerte Tablet Alldocube iPlay 60 Plus verfügt über ein IPS-Display mit 11,45 Zoll Größe, 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Auf dem Display lassen sich Streaminginhalte in voller Auflösung anschauen, weil Widevine L1 unterstützt wird.

Ein MediaTek Helio G99 Octcacore-Prozessor arbeitet im Zusammenspiel mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der Arbeitsspeicher ist um 16 GB virtuell erweiterbar. Der interne Speicher umfasst 256 GB und lässt sich per microSD-Karte erweitern.

Akku, Betriebssystem und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 8.000 Milliamperestunden und resultiert je nach Nutzung in acht bis zehn Stunden Laufzeit. Als Betriebssystem ist Android 14 auf dem Alldocube iPlay 60 Plus installiert worden.

Auf der Vorderseite ist eine 8 MP Frontkamera für Videoanrufe oder Selfies verbaut, während für Videoaufnahmen eine 16 MP Hauptkamera zur Verfügung steht.

Interessierte Anwender können das Alldocube iPlay 60 Plus ab sofort für umgerechnet unter 170 Euro im direkten Import erwerben.