Praktischer E-Reader Tolino Vision Color vorgestellt

Der E-Reader Tolino Vision Color ist laut Hersteller der erste Reader, der als Notizbuch verwendet werden kann.

Auf ihm können mit dem separat verfügbaren Tolino Stylus handschriftliche Notizen in eBooks und PDFs geschrieben werden.

Was bietet der Tolino Vision Color?

Der Tolino Vision Color ist ein moderner E-Reader mit einem sieben Zoll großen E-Ink Kaleido 3 Touchscreen, auf dem über 4.096 Farben für lebhafte Inhalte dargestellt werden. Der Wasserschutz erlaubt es den E-Reader in der Badewanne oder am Strand zum Lesen seiner E-Books zu nutzen. Bei Tag und Nacht lässt sich das Display durch das smartLight ablesen. Der verbaute Dualcore-Prozessor wird von 1 GB RAM unterstützt.

Der einzeln als Zubehör erhältliche Tolino Stylus ermöglicht Notizen, Markierungen und kreative Gestaltungen auf dem Display. Per Bluetooth lassen sich Hörbücher genießen, die neben E-Books auf dem 32 GB umfassenden internen Speicher abgelegt werden können.

Akkulaufzeit und Co.

Eine Akkuladung resultiert in einer wochenlangen Laufzeit, weshalb der Tolino Vision Color nur alle paar Wochen aufgeladen werden muss. Für flexibles Lesen im Hoch- und Querformat sorgt die Display-Rotation und zum Durchblättern stehen praktische Blättertasten zur Verfügung.

Per Family Sharing können eBooks und Hörbücher mit bis zu sechs Familienmitgliedern geteilt werden. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem Fixed Layout, Onleihe und einer Bibliothek-Verknüpfung.

Der Tolino Vision Color ist bei Thalia, Weltbild, Meine Buchhandlung, eBook.de, Osilander, Bücher.de und Hugendubel für 199,00 Euro käuflich zu erstehen.