Neues Android-Tablet N-One Npad Ultra erschienen

Das Unternehmen N-One hat sein neues Tablet Npad Ultra gelauncht, welches eine starke Ausstattung, Dual-SIM und Widevine L1 bietet.

Es kann ab sofort für 229 Euro vorbestellt werden.

Ausstattung N-One Npad Ultra

Das verbaute 12 Zoll große Farbdisplay des N-One nPad Ultra arbeitet mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und hat eine Widevine L1-Zertifizierung, weshalb Inhalte von Streaminganbietern in voller Auflösung auf dem Tablet geschaut werden können.

Als CPU dient ein schneller Qualcomm Snapdragon 865 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM. Der interne Speicher beläuft sich auf 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Vier Lautsprecher sorgen für eine gute Audiowiedergabe. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Android 14 wurde als Betriebssystem installiert.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität beträgt 9.200 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit einem 18 Watt starken Ladegerät wieder vollständig aufgeladen. Im Kommunikationsbereich werden WiFi und LTE unterstützt.

Bei Geekbuying ist das N-one NPad Ultra ab sofort für 229 Euro erhältlich und der Versand an die Käufer in drei Wochen beginnen.