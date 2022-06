Der neue E-Reader PocketBook Era E-Reader ist enthüllt worden, der ein wasserfestes Gehäuse und verbessertes Display gegenüber dem Vorgängermodell bietet.

Im Juli 2022 soll der Reader in Deutschland erhältlich sein.

Was bietet der PocketBook Era?

Der PocketBook Era E-Reader des Schweizer Unternehmens PocketBook verfügt über ein wasserfestes Gehäuse und eine IPX8-Zertifizierung. Er übersteht maximal eine Stunde in bis zu zwei Metern Wassertiefe.

Die Rückseite beeindruckt mit einem griffigen Design wodurch der E-Reader optimal in der Hand liegt. Auf dem E-Ink Carta 1200 Touchscreen wird bei 7 Zoll Größe eine Auflösung von 1.680*1.264 Pixeln, 300 PPI Pixeldichte und 16 Graustufen geboten. Die Helligkeit und die Farbtemperatur der integrierten Beleuchtung sind Herstellerangaben zufolge anpassbar.

Akku, Speicher und Co.

Der interne Speicher umfasst wahlweise 16 oder 64 GB und ist ausreichend für tausende E-Books, Hörbücher und Dokumente. Bedient wird der E-Reader mit zwei Buttons an der Gehäuseseite und dem Touchscreen. Ein Gyroskop macht ihn für Linkshänder und Rechtshänder gleichermaßen nutzbar.

Im E-Reader steht ein Lautsprecher bereit und per Bluetooth kann ein Kopfhörer angeschlossen werden. Von dem PocketBook Era werden 19 E-Book-Formate, 4 Grafikformate und 6 Audioformate unterstützt. Per WLAN wird der Bestand an E-Books, Hörbüchern, Musik, Grafiken und Bildern verwaltet. Die Akkukapazität beträgt 1.700 Milliamperestunden und soll nach Herstellerangaben für ein Monat Laufzeit reichen. Innerhalb weniger Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgeladen.

Auf dem deutschen Markt soll der PocketBook Era E-Reader ab Juli in den Farben Gold und Silber erhältlich sein. Das Standardmodell mit 16 GB Speicher in der Farbe Silber kostet 199 Euro und für die zweite Variante mit 64 GB in Gold werden 239 Euro berechnet. In Deutschland sind bereits andere Modelle wie das PocketBook InkPad Lite erhältlich.

