Der Hersteller Onyx Boox hat seinen neuen E-Reader Onyx Boox Note Air 2 Plus vorgestellt, der ab sofort in den USA für 499,99 US-Dollar erworben werden kann.

Wann und zu welchen Preis der E-Reader in Deutschland erscheinen wird, darüber sind aktuell keine Informationen bekannt.

Was bietet der Onyx Boox Note Air 2 Plus?

Das Onyx Boox Note Air 2 Plus bietet ein 10,3 Zoll großes E Ink Carta HD-Display mit 1.872*1.404 Pixel Auflösung und 227 PPI Pixeldichte. Ein Qualcomm Snapdragon 646 Octacore-Prozessor dient als zentrale Recheneinheit dessen acht Kerne von 4 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt werden. Der interne Speicher umfasst 64 GB, der durch einen fehlenden Speicherkartenslot nicht erweiterbar ist.

Beim Display ist die Farbtemperatur und Beleuchtung anpassbar. Bedient werden kann der E-Reader mit einem Wacom Digitizer, womit zum Beispiel Zeichnungen, Skizzen oder Notizen erstellt werden können. Der Bildschirm lässt sich Herstellerangaben zufolge virtuell teilen und ist etwa bei Notizen sinnvoll. Als Betriebssystem läuft Google Android 11 auf dem E-Reader.

In den USA ist der Onyx Boox Note Air 2 Plus ab sofort zum Einstiegspreis von rund 500 US-Dollar erhältlich. Ein Termin für den Verkaufsstart auf dem deutschen Markt veröffentlichte das Unternehmen bisher nicht. Das Onyx Boox Note Air 2 allerdings ist bereits bei Amazon erhältlich und hat gegenüber dem Plus-Modell eine geringere Akkukapazität.

