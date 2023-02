Im April kommt das OnePlus Pad auf den europäischen Markt in der Gehäusefarbe Grün zu einem bisher noch nicht bekannten Preis.

Das Tablet verfügt über eine leistungsstarke Ausstattung für anspruchsvolle Anwender, die unterwegs gerne surfen, arbeiten oder Streaming nutzen wollen.

Was bietet das OnePlus Pad?

Das OnePlus Pad hat ein 11,6 Zoll großes Farbdisplay mit 2.800*2.000 Pixel Auflösung, 296 PPI Pixeldichte, 500 Nits Helligkeit und einem 7:5-Format. Integriert wurde das Tablet in ein federleichtes flaches an den Ecken abgerundetes Gehäuse von 552 Gramm Gewicht.

Ein MediaTek Dimensity 9000 Octacore-Prozessor mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher dient als zentrale Recheneinheit. Die Akkukapazität liegt bei 9.510 Milliamperestunden und resultiert in bis zu einem Monat Laufzeit im Bereitschaftsmodus und 14,5 Stunden beim Video abspielen. In knapp 60 Minuten wird der Akku über ein 67 Watt starkes Ladegerät zu 90 Prozent aufgeladen.

Betriebssystem und Kamera

Als Betriebssystem wurde Android 12L auf dem OnePlus Pad installiert sein. Die Gehäuserückseite hat eine 13 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies steht eine 8 MP Webcam zur Verfügung. Für gute Audioqualität sorgen vier Lautsprecher mit Dolby Vision Unterstützung.

Der Lieferumfang besteht aus dem OnePlus Pad, Stylus und einer Tastaturhülle. Zu welchen Preis das Tablet erworben werden kann, darüber veröffentlichte der Hersteller bislang noch keine Informationen. Basierend auf seiner Ausstattung spricht das Tablet vor allem Nutzer an, die gerne mobil arbeiten, schreiben oder Streaming-Angebote nutzen wollen.