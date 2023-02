Der chinesische Hersteller Doogee hat mit dem Doogee T20 sein neues Tablet vorgestellt, welches mit einem extra erhältlichen Stylus verbunden werden kann und der Anschluss einer externen Tastatur lässt sich via Pogo-Pins realisieren.

Als Zielgruppe werden Nutzer angesprochen, die ein Tablet für den Einsatz im Alltag, Freizeit, Schule oder Beruf suchen.

Was bietet das Doogee T20?

Auf technischer Seite zeigt sich das Doogee T20 mit einer Displaygröße von 10,4 Zoll und 1.200*2.000 Pixeln Auflösung. Das IPS-Display hat eine hohe Helligkeit, die zwischen 320 und 500 Lux liegen soll. Eine Widevine L1 Unterstützung wird geboten, weshalb Filme bei Streamingdiensten in Full HD angeschaut werden können. Der optionale Doogee Active Pen bietet 2.048 Druckstufen und niedrige Latenz, weshalb damit Notizen und Zeichnungen einfach erstellt werden können.

Bei der CPU fiel die Wahl auf einen Unisoc Tiger 616 Octacore-Prozessor mit Mali 57 GPU und 8 GB RAM. Der interne Speicher umfasst 256 GB und lässt sich per microSD-Karte erweitern. Als Betriebssystem ist Google Android 12 auf dem Doogee T20 installiert worden.

Kamera, Akku und Co.

In der Gehäuserückseite ist eine 16 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Die Akkukapazität beträgt 8.300 Milliamperestunden und der Akku wird mit maximal 18 Watt per USB-Kabel aufgeladen.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem DualSIM-Slot für zwei SIM-Karten, Bluetooth und WLAN werden unterstützt. Mobile Navigation steht einem per GPS, GLONASS, Galileo und Beidou zur Verfügung. Vier Lautsprecher sorgen für eine Audiowiedergabe in guter Qualität.

Der Hersteller offeriert das neue Tablet Doogee T20 für etwa 237 Euro auf seiner Website in verschiedenen Farben und bietet eine direkte Lieferung nach Europa an. Als optionales Zubehör ist der Stylus für 27 Euro erhältlich und zu einem Preis von ca. 50 Euro gibt es die Tastatur.