Das Windows-Tablet One Netbook T1 ist erschienen und ab umgerechnet rund 568 Euro für das Basismodell erhältlich.

Technisch bietet das Tablet ein 3:2-Display, Intel Alder Lake-P Prozessor und neun Stunden Akkulaufzeit.

Ausstattung One Netbook T1

Beim verbauten 13 Zoll großen IPS-Farbdisplay des One Netbook T1 wird mit 2.160*1.440 Pixeln Auflösung, 500 Nits Helligkeit und 25 Millisekunden Reaktionsgeschwindigkeit gearbeitet. In einem Gehäuse aus Aluminium und Magnesium ist das Tablet verbaut, weshalb es Stürze aus 1,50 Metern Höhe überleben kann. Ein Kickstand erlaubt die Aufstellung des Geräts auf einen Tisch in einem Winkel von maximal 160 Grad.

Das One Netbook T1 hat ein Intel Alder Lake-P Prozessor in verschiedenen Leistungsstufen zur Auswahl. Der Prozessor wird von bis zu 16 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt.

Akku, Betriebssystem und Speicher

Bei einer Akkukapazität von 12.000 Milliamperestunden reicht eine Aufladung für bis zu neun Stunden Laufzeit und nach 2,5 Stunden ist er durch das 65 Watt starke Ladegerät wieder aufgeladen. Als interner Speicher dient eine M.2-2280-SSD.

Als Betriebssystem ist Microsoft Windows 11 installiert worden. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem USB-C-Port, USB-A-Port, HDMI, Kopfhöreranschluss, microSD-Kartenleser und Wi-Fi 6 Standard. Eine Tastaturhülle und Stylus sind zu dem Tablet als Zubehör erhältlich.

Wer eine preiswerte Alternative zum Microsoft Surface Pro 8 sucht, der sollte sich das One Netbook T1 auf der Website des Herstellers anschauen.

