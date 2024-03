Neues Tablet Teclast T50HD vorgestellt

Das Unternehmen Teclast hat sein neues Tablet Teclast T50HD enthüllt, was ein 11 Zoll großes HD-Display und leistungsstarke Ausstattung bietet.

Die Zielgruppe sind Anwender, die ein Tablet für mobiles Arbeiten, Streaming oder einfaches Gaming suchen.

Ausstattung Teclast T50HD

Das verbaute 10,95 Zoll große IPS-Display des Teclast T50HD arbeitet mit einer Auflösung von 1.920*1.200 Pixeln für eine verbesserte Mobilität und Sehvergnügen, wie der Hersteller schrieb.

Ein Unisoc T606 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM und einer GPU als zentrales Rechenwerk in dem Tablet. Der Arbeitsspeicher kann virtuell um 6 GB auf 14 GB RAM erweitert werden. Der interne Speicher liegt bei 256 GB, der per microSD-Karte auf 1 TB erweiterbar ist.

Akku, Kamera und Kommunikation

Die Akkukapazität beläuft sich auf 8.000 Milliamperestunden und ergibt bis zu 10 Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku in nur wenigen Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 13 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Im Audiobereich werden ein Zweikanal-Lautsprecher geboten und der 3,5 mm Klinkenanschluss ermöglicht die Nutzung eines Kopfhörers mit dem Teclast T50HD. Die Konnektivität umfasst Bluetooth 5.0, WLAN und einen Dual Nano SIM-Slot.

Mobile Navigation steht einem per GPS, B1C, Galileo und GLONASS auf dem Tablet zur Verfügung. Die Sensorik bestreht aus einem Lichtsensor, Hall-Sensor und Schwerkraftsensor. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden.

Auf Grundlage der Ausstattung ist das Teclast T50HD für Anwender empfehlenswert, die gerne unterwegs arbeiten, surfen oder Streaming nutzen wollen.