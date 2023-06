Im direkten Import ist das neue Tablet Teclast T50 Pro ab sofort für rund 209 Euro erhältlich und unterstützt eine Mobilfunkanbindung.

Technisch bietet es eine gute Ausstattung für normale Anwender.

Ausstattung Teclast T50 Pro

Das Teclast T50 Pro hat ein 11 Zoll großes Farbdisplay mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung verbaut und keine Widevine-Zertifizierung, weshalb auf dem Tablet keine Inhalte mit hoher Auflösung angeschaut werden können.

Als zentrale Recheneinheit dient ein MediaTek HelioG99 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher, der über eine Auslagerungsdatei auf 16 GB verdoppelt werden kann. Der interne Speicher liegt bei 256 GB und ist nicht erweiterbar.

Kamera und Akku

Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite hat 20 MP Auflösung und bei Frontkamera werden 8 MP Auflösung geboten. Eine Akkuladung umfasst 8.000 Milliamperestunden und resultiert in einer soliden Laufzeit. Der Akku wird mit maximal 18 Watt schnell wieder vollständig aufgeladen.

Das Mobilfunkmodul unterstützt LTE und bietet sich als WLAN-Alternative beim Surfen an. Mobile Navigation steht einem per GPS, GNSS, GLONASS, Galileo und Beidou zur Verfügung. Per Gesichtserkennung ist eine Entsperrung des Tablets möglich. Beim Betriebssystem handelt es sich Android 13. Vier Lautsprecher sorgen für eine Wiedergabe von Audioinhalten in guter Qualität.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das Teclast T50 Pro Tablet für preisbewusste Anwender empfehlenswert, die surfen, recherchieren oder Videos unterwegs schauen wollen.