Neuer E-Reader Onyx Boox P6 hat hohen Funktionsumfang

Der brandneue E-Reader Onyx Boox P6 wartet mit zahlreichen Funktionen auf, wodurch es besonders gut für den mobilen Einsatz geeignet ist.

Gegenüber dem Vorgängermodell Onyx Boox Palma verzichtet das Modell auf eine Kamera und könnte für manche Anwender ein Minuspunkt sein.

Was bietet das Onyx Boox P6?

Das Onyx Boox P6 verfügt über ein E-Ink Carta Display 1200 mit 6,13 Zoll Größe und 824*1.648 Pixeln Auflösung. Die Bildschirminhalte werden in Schwarz-Weiß dargestellt, weil der Hersteller auf eine Farbgebung verzichtete. Beim verbauten Frontlicht lässt sich die Helligkeit und Farbtemperatur einstellen.

Bedient wird der schicke E-Reader per Touchscreen und Tasten am Gehäuse, um etwa ein E-Book zu umblättern oder durch Inhalte zu scrollen. Eine Taste kann mit einer Funktion belegt werden.

Prozessor, Akku und Co.

Als zentrales Rechenwerk arbeitet ein Qualcomm Snapdragon Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM in dem Onyx BooxP6 E-Reader. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der per microSD-Speicherkarte erweitert werden kann. Das Betriebssystem Android 13 ist installiert.

Die Akkukapazität liegt bei 3.950 Milliamperestunden und resultiert je nach Nutzung in einer soliden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen. Zwei Lautsprecher sind verbaut worden.

Zu welchen Preis der Onyx Boox P6 auf den Markt erscheinen wird, darüber veröffentlichte der Hersteller bisher noch keine Informationen. Die Markteinführung wird wahrscheinlich zuerst in China und erst später international erfolgen. Das Vorgängermodell Onyx Boox Palma ist in Deutschland für rund 300 Euro käuflich zu erwerben.