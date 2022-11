Das neue Senioren-Smartphone Gigaset GS5 senior kann seit heute direkt im Onlineshop des Herstellers für 299 Euro erworben werden.

Das Smartphone bietet eine besondere Funktion von der auch jüngere Nutzer und nicht nur Senioren profitieren können.

Was bietet das Gigaset GS5 senior?

Das Gigaset GS5 senior verfügt über ein 6,3 Zoll großes Display mit 2.340*1.080 Pixeln Auflösung und als CPU dient ein MediaTek Helio G85 Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM. Der interne Flashspeicher beträgt 64 GB und ist per Speicherkarte erweiterbar.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 4.500 Milliamperestunden und resultiert in einem Tag Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku mit einem magnetischen Ladekabel innerhalb weniger Stunden. Die Dualkamera hat eine 48 MP Hauptkamera und 8 MP Ultraweitwinkelkamera. Ein Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung dient der Entsperrung des Smartphones.

Besonderheiten

Als Besonderheiten werden eine vereinfachte und automatische Texteingabe per Spracherkennung geboten. Die Benutzeroberfläche wurde besonders übersichtlich aufgebaut und es lassen sich vier Apps in Form großer Symbole auf den Startbildschirm einrichten. Eine Notruffunktion ist integriert, die mit einer Taste aktiviert werden kann. Im Notfall wird eine SMS an den Notfall-Kontakt gesendet und der aktuelle Standort übermittelt.

Als Betriebssystem ist Google Android 12 installiert worden. Die Kommunikationsstandards GSM, LTE, WLAN und Bluetooth 5.o werden von dem Senioren-Smartphone unterstützt.

Die Zielgruppe des komfortablen Gigaset GS5 senior sind ältere Anwender und Menschen, die ein Smartphone mit einfacher Benutzeroberfläche und guter Akkulaufzeit suchen.

