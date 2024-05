Neues Rugged Tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro

Das Unternehmen Ulefone hat sein neues Rugged Tablet Armor Pad 3 Pro vorgestellt, welches über zwei verbaute Taschenlampen, HDMI und langen Akkulaufzeit verfügt.

Die Markteinführung des Tablets erfolgt am 13. Mai 2024 zu einem noch nicht veröffentlichten Preis.

Ausstattung Ulefone Armor Pad 3 Pro

Das brandneue Rugged Tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro bietet ein 10,36 Zoll großes Display mit 1.200*2.000 Pixeln Auflösung und einem robusten Corning Gorilla Glass 5 Schutzglas, weshalb ein Schutz vor Kratzern geboten wird. Per Fingerabdruck wird das Gerät entsperrt und via uSmart kamn zum Beispiel ein Mikroskop oder Endoskop angeschlossen werden.

Ein MediaTek MT8788 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit. Der Arbeitsspeicher lässt sich auf 16 GB RAM verdoppeln. Der interne Speicher liegt bei 256 GB, der mit einer microSD-Karte um 1 TB erweitert werden kann.

Die Frontkamera arbeitet mit 32 MP Auflösung für Videoanrufe und Selfies. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 50 MP Hauptkamera für Videoaufnahmen oder Fotos.

Akku, Taschenlampen und Co.

Die Akkukapazität des Ulefone Armor Pad 3 Pro beläuft sich auf 33.280 Milliamperestunden, was in maximal 181 Stunden Gesprächszeit resultiert. Der Akku wird einem 66 Watt starken Ladegerät schnell wieder aufgeladen. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden. Der Dual-SIM-Slot ermöglicht die Verwendung mit zwei SIM-Karten.

Die Kommunikationsstandards 4G, LTE, 5G, Bluetooth 5.0 und WLAN werden von dem widerstandsfähigen Tablet unterstützt, welches die Schutzstandards IP68, IP69K und MIL-STD-810H erfüllt. Mobile Navigation wird per GPS, GLONASS und Galileo unterstützt. Ein Kopfhörer lässt sich über die 3,5 mm Klinke angeschlossen.

Das neue Rugged Tablet Ulefone Armor Pad 3 Pro bietet ein robustes Gehäuse, starken Akku, Taschenlampen und solide Ausstattung.