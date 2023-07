Das Unternehmen Realme hat mit dem Realme Pad 2 ein neues preiswertes Tablet vorgestellt und in Indien für umgerechnet unter 220 Euro in zwei Farben auf den Markt gebracht.

Technisch wird ein 120 Hertz Display, LTE und MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor geboten.

Ausstattung Realme Pad 2

Das Realme Pad 2 verfügt über ein 11,5 Zoll großes LCD-Display mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung, bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 450 Nits Helligkeit. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine Frontkamera mit gleicher Auflösung bereit.

Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor mit 6 oder 8 GB RAM Arbeitsspeicher dient als zentrale Recheneinheit. Der Arbeitsspeicher kann virtuell um bis zu 16 GB dynamisch ausgebaut werden. Der interne Speicher beläuft sich wahlweise auf 128 oder 256 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 8.360 Milliamperestunden und ergibt je nach Nutzungsverhalten bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit einem 33 Watt starken SuperVOOC Ladegerät innerhalb kurzer Zeit aufgeladen. Per Fingerabdrucksensor wird das Realme Pad 2 entsperrt.

Zur Audiowiederausgabe sind vier Lautsprecher verbaut worden, die Dolby Atmos unterstützen und somit für einen guten Klang sorgen. Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 13 mit der Realme UI 4.0 for Pad Benutzeroberfläche.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.3, LTE, 4G und WLAN von dem Tablet unterstützt.

Auf dem indischen Markt ist das Realme Pad 2 für umgerechnet weniger 220 Euro in den zwei Farben Inspiration Green und Inspiration Grey erhältlich. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob das Tablet auch in Europa erscheinen wird. Jedoch kann das Vorgängermodell Realme Pad schon in Deutschland für rund 200 Euro erworben werden.