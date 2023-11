Das Unternehmen Doogee hat mit seinem Doogee T30 Ultra ein neues Mittelklasse-Tablet mit 12 GB RAM, einem 2,5K-Farbdisplay, Octacore-Prozessor und vier Lautsprechern vorgestellt.

Im Onlineshop des Herstellers ist das Tablet für rund 258 Euro seit gestern erhältlich.

Ausstattung Doogee T30 Ultra

Das nagelneue Tablet Doogee T30 Ultra befindet sich in einem flachen Metallgehäuse mit einem 11 Zoll großen Display und 2.560*1.600 Pixeln Auflösung. Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit.

Der interne Flashspeicher umfasst 256 GB und kann per microSD-Karte um maximal 1 Terabyte erweitert werden. Die Widevine L1-Unterstützung des Displays ermöglicht die Wiedergabe hochauflösender Videos von Streamingdiensten wie Netflix oder Disney Plus. Vier Lautsprecher sorgen für eine Audiowiedergabe in guter Qualität.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 8.580 Milliamperestunden und ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen. Eine 16 MP Hauptkamera ist auf der Gehäuserückseite verbaut und für Videoanrufe oder Selfies steht eine 8 MP Frontkamera bereit. Der 3,5 mm Kopfhöreranschluss ermöglicht den Anschluss eines Headsets oder Kopfhörers.

Die Kommunikationsstandards Bluetooth und WLAN werden unterstützt. Das GPS-Modul eröffnet die Möglichkeit einer mobilen Navigation mit dem Tablet. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden.

Im Doogee Onlineshop ist das Doogee T30 Ultra ab sofort für etwa 258 Euro erhältlich und wird ab dem 15. November 2023 an die Kunden versandt. Geeignet ist das Tablet für Büro, Freizeit, Streaming und die Schule.