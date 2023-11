Seit wenigen Tagen ist der Samsung S Pen Creator Edition für das Galaxy Tab S9 und Galaxy S23 Ultra erhältlich.

Beim Zeichnen profitieren Künstler von einer hohen Präzision und verbesserten Komfort in der Bedienung.

Was bietet der Samsung S Pen Creator Edition?

Der nagelneue Stylus Samsung S Pen Creator Edition verfügt über alle S Pen Schreibfunktionen, welche das Galaxy Tab S9 und Galaxy S23 Ultra bieten. Die Samsung Galaxy Z Fold Modellreihe hingegen unterstützt den Stift nicht. Das Design und Größe erinnern an den Apple Pencil.

Er hat 4.096 Druckstufen und kann bis zu 60 Grad Neigung erkennen, was ein präzises Zeichnen ermöglicht. Ein Knopf in grauer Farbe und Metallklappe befinden sich am hinteren Ende.

Der Anwender kann die Stiftspitze austauschen, um den Samsung S Pen Creator Edition für das Zeichnen genau anzupassen. Im Lieferumfang befinden sich zwei Spitzen.

Keine Samsung Air Gestures

Die Samsung Air Gestures werden nicht unterstützt, womit Tablets und Smartphones aus der Luft bedienbar sind. Überraschenderweise sind weder Bluetooth noch ein Akku integriert, weshalb eine Aufladung des Stylus entfällt.

Interessierte Anwender können den Samsung S Pen Creator Edition ab sofort für 109,90 Euro erwerben und wird bei manchen Händlern sogar schon deutlich günstihger angeboten.