Der südkoreanische Hersteller Samsung hat mit dem Samsung Galaxy S21 SE 5G ein neues Smartphone vorgestellt und verfügt über eine erstklassige Ausstattung.

Im Handel ist das Modell ab dem 11. Januar 2022 mit 128 GB für 749 Euro und mit 256 GB zum Preis von 819 Euro erhältlich.

Ausstattung

Das Samsung Galaxy S21 FE 5G ist mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display und FHD Plus Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz ausgestattet. Beim Gaming kann das Display mit bis zu 240 Hertz genutzt werden. Als zentrale Recheneinheit dient ein Qualcomm Snapdragon 888 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher.

Der interne Speicher beläuft sich wahlweise auf 128 und 256 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Das Gehäuse des Smartphones übersteht ein Untertauchen in 1,5 Metern Wassertiefe bis zu 30 Minuten. Die Akkukapazität beläuft sich auf 4.500 Milliamperestunden und der Akku kann drahtlos wie per Ladekabel aufgeladen werden.

Kamera und Kommunikation

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine Triplekamera, die aus einem 12 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv, 12 MP Weitwinkelobjektiv und 8 MP Teleobjektiv besteht. Das Teleobjektiv arbeitet mit Space Zoom, bei dem optischer mit digitalen Zoom kombiniert wird. Die Frontkamera arbeitet mit 32 MP Auflösung. Der Nahbereichsfunk NFC erlaubt eine kontaktlose Bezahlung von Einkäufen im Supermarkt, Tankstelle oder Fachgeschäft.

Als Betriebssystem läuft Google Android 11 auf dem Smartphone. Der schnelle Kommunikationsstandard 5G wird unterstützt.

Im Handel kann das Samsung Galaxy S21 FE 5G in den vier Gehäusefarben White, Graphite, Olive und Lavender ab 749 Euro erworben werden.

