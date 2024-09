Nagelneues E-Ink Tablet Supernote A5 X2 vorgestellt

Das Unternehmen Supernote hat sein neues E-Ink Tablet Supernote A5 X2 präsentiert, welches ein E-Ink Display mit Notizfunktionen und einem modularen Aufbau aufwartet.

Zum Verkaufstermin und Preis veröffentlichte der Hersteller keine Informationen.

Ausstattung Supernote A5 X2

Das brandneue Supernote A5 X2 E-Ink Tablet hat als Besonderheit einen modularen Aufbau, der es ermöglicht Bauteile auszutauschen. Ein Akkutausch ist nach Herstellerangaben möglich und der interne Speicher mit microSD-Karten erweiterbar.

Das 10,7 Zoll bemessende E-Ink Display arbeitet mit 300 PPI Pixeldichte und bietet auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Ablesbarkeit der Bildschirminhalte auf dem Tablet.

Bedienung

Die Bedienung des Supernote A5 X2 erfolgt per Touchscreen, Eingabestift und Touchflächen an den Displayrändern. Beim Drehen des Displays wird der Bildschirminhalt automatisch neu ausgerichtet. Der Stylus wird an einem Halteband befestigt, welches ausgetauscht werden kann.

Wann und zu welchen Preis das Supernote A5 X2 auf den Markt erscheinen wird, darüber sind aktuell noch keine Infos bekannt. Basierend auf seiner Ausstattung ist das E-Ink Tablet für Anwender empfehlenswert, die ein Tablet für Notizen suchen.