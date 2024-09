Kleines schnelles Tablet Alldocube iPlay 60 Mini Turbo erschienen

Das neue kompakte Tablet Alldocube iPlay 60 Mini Turbo bietet einen leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Octacore-Prozessor, hohe Displayauflösung und sehr gute Ausstattung.

Im Handel ist das Modell für 179 Euro bereits bei Banggood und AliExpress erhältlich und künftig könnte es wie andere Tablets des Herstellers auch in Amazon verfügbar sein.

Ausstattung Alldocube iPlay 60 Mini Turbo

Auf dem 8,4 Zoll großen Farbdisplay des Alldocube iPlay 60 Mini Turbo wird mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und Widevine L1-Unterstützung gearbeitet, weshalb auf dem kompakten Tablet hochauflösende Streaminginhalte wiedergegeben werden können.

Ein Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit, die leistungsstark für alltägliche Anwendungen, aktuelle Spiele und Apps ist. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell um 8 GB erweitern.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 5.500 Milliamperestunden und ergibt acht bis zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird per USB-C mit maximal 18 Watt in relativ kurzer Zeit wieder vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.

Je zwei Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen eine Audiowiedergabe und Videoanrufe. Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0 und Dualband-WiFi werden unterstützt. Als Betriebssystem ist Android 14 auf dem Tablet installiert worden.

Bei Aliexpress und Banggood ist das neue leichte Alldocube iPlay 60 Mini Turbo ab sofort erhältlich.