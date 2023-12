Das Microsoft Surface Go2 richtet sich an Familien und kann derzeit für 319 Euro im Lidl Onlineshop erworben werden.

Das Tablet bietet ein 10,5 Zoll großes Display, lange Akkulaufzeit und solide Ausstattung für den produktiven Einsatz im Alltag.

Ausstattung Microsoft Surface Go 2

Das Tablet Microsoft Surface Go 2 verfügt über ein 10,5 Zoll großes Farbdisplay mit FullHD-Auflösung von 1.920*1.080 Pixeln für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte. Vor Kratzern wird es durch Corning Gorilla Glass 3 geschützt.

Ein Intel Pentium Gold 4425Y Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 4 GB RAM und UHD Graphics 600 Grafikchipsatz als zentrales Rechenwerk in dem vielseitigen Gerät. Der Nutzer kann es wahlweise als Laptop oder Tablet verwenden.

Akkulaufzeit, Betriebssystem und Kommunikation

Die Akkulaufzeit beläuft sich auf bis zu zehn Stunden mit einer vollen Aufladung und als Betriebssystem ist Microsoft Windows 10 Pro installiert worden. Der interne Speicher umfasst 64 GB, der mit einer MicroSDXC-Karte erweitert werden kann.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 6 unterstützt, weshalb an das Microsoft Surface Go 2 ein Lautsprecher, Tastatur oder Maus drahtlos anschließbar ist. Per WLAN kann im Internet gesurft werden. Das Audiosystem Dolby Audio Premium wird unterstützt und sorgt für eine kristallklare Wiedergabe der Lieblingssongs, Podcasts oder Hörspiele.

Der Lidl Onlineshop offeriert das Micosoft Surface Go 2 aktuell für 319 Euro mit Familien als hauptsächliche Zielgruppe.