TikTok ist nicht nur für viele Jugendliche beliebt, sondern mittlerweile auch für Unternehmen. Unternehmen nutzen dieses zum Beispiel für etwaige Strategien und Produkte, um sie nach vorn zu platzieren und deren Reichweite zu erhöhen. Dieses gelingt zum Beispiel durch Influencer, welche die Produkte nach Hause geschickt bekommen und diese bewerben.

Mit übergreifender Reichweite und Einfluss der jeweiligen Instagrammer und Influencer im Allgemeinen werden die Follower aktiviert und somit auf das Produkt aufmerksam gemacht. Im besten Fall sorgt es dafür, dass die Produkte vom Unternehmen angesehen werden und demnach gekauft werden.

TikTok absolut im Trend?

TikTok ist ein soziales Netzwerk und ähnelt im Aufbau an Instagram. Anstelle von Bildern werden kurze Videos bzw. Clips hochgeladen, welche dem User Wissen oder Informationen vermitteln soll, oder der allgemeinen Belustigung dienen soll. Diese Clips können Aktuelle Trends und Themen beinhalten, allerdings auch mit Musik untermalt oder mitgesungen werden. TikTok ist unabhängig vom Alter, denn egal ob Streamer oder Betrachter, Alter kennt keine Grenzen. Es ist ein idealer Zeitvertreib für Pausen oder langweilige Stunden, in denen man nichts geplant hat.

TikTok ist das Instagram für Musik und Videos.

Die App ist kostenlos, aber wie bei allen anderen sozialen Netzwerken können die User durch Sponsoring Geld verdienen. Außerdem gibt es eine Live-Funktion, bei der Fans ihren TikTok-Stars Geld spenden können – ein Prinzip, welches auch die Streaming-Plattform Twitch groß gemacht hat.

Bis Ende 2017 war hierzulande die App Musical.ly bekannter. TikTok kaufte den Konkurrenten für mehr als eine Milliarde US-Dollar, später wurde Musical.ly in TikTok integriert.

Um Produkte somit besser zu bewerben und verkaufen zu können, Follower und potenzielle Käufer zu generieren ist demnach nicht nur ein Post wichtig, sondern auch:

Qualitativ hochwertige Videos bei TikTok hochladen.

TikTok-Trends folgen oder selbst setzen.

Reaktionen hervorrufen für mehr Publicity.

Posten Sie regelmäßig auf TikTok.

Freunde finden auf TikTok.

Likes sind neben Follower das wichtigste

Natürlich ist es wichtig Follower zu generieren, da dieses die Reichweite eines Profils und des eigenen Ermessens steigert. Allerdings sind Likes auf Beiträge genauso wichtig, da sie in Interaktion genauso Follower generieren können. Demnach gilt, guter Content ist ausschlaggebend, um seine Reichweite zu erhöhen. Ebenfalls ist es möglich, sich TikTok Likes zu kaufen. Gekaufte Likes sorgen dafür, dass ein Beitrag schneller wahrgenommen wird und bietet zugleich den Effekt, dass ihr Profil öfter angeschaut wird und demnach auch mehr Follower für Sie zur Verfügung stehen. Somit bieten sich Social Media Plattformen für Werbung in einem Unternehmen an, um Reichweitegewinnung zu steigern.

Aktuelle TikTok Trends

Neben den beliebten Tanzvideos und Lipsyncs gibt es bei Weitem spannende, lustige oder informative Trends, welche sich auf der TikTok Plattform etablieren wie z.B.

The chromatica Ball Tour

Layla (Deutsch / Niederländisch)

Ohne Benzin (von Domiziana) (Deutsch / Italienisch)

CSD

Kate Bush (Running up that Hills) A Deal with God

Stanger Things

Tomorrow Land

