m Lidl Onlineshop ist das LTE-Tablet Lenovo Tab P11 Plus für 299,00 Euro erhältlich und entspricht einer Ersparnis von 30 Euro gegenüber dem auf 329,00 Euro belaufenden unverbindlichen Originalpreis.

Die Käufer erhalten ein Tablet mit einer erstklassigen Ausstattung.

Was bietet das Lenovo Tab P11 Plus?

Das Lenovo Tab P11 Plus verfügt über ein 11 Zoll großes HD-Farbdisplay mit einer Auflösung von 2.000*1.200 Pixeln, einem MediaTek Helio G90T Octacore-Prozessor, 4 GB RAM und 128 GB Flashspeicher. Der interne Speicher lässt sich mit einer microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitern.

Im Kommunikationsbereich werden die Standards Bluetooth 5.1, WLAN und 4G LTE unterstützt, weshalb mit dem Tablet eine Bandbreite beim Surfen daheim und unterwegs möglich ist.

Akku und Betriebssystem

Die Akkukapazität ist ausreichend für bis zu zehn Stunden Laufzeit und innerhalb von wenigen Stunden lässt sich der Akku aufladen. Auf der Vorderseite befindet sich eine Frontkamera mit 8 MP Auflösung und für Schnappschüsse oder Videoanrufe steht eine 13 MP Hauptkamera bereit. Als Betriebssystem ist Google Android 11 auf dem Lenovo Tab P11 Plus installiert worden.

Basierend auf seiner sehr guten Ausstattung ist das Lenovo Tab P11 Plus für Anwender empfehlenswert, die zuhause, im Büro oder unterwegs gerne arbeiten, surfen oder Streaming nutzen wollen. Per Bluetooth kann externes Zubehör wie eine Tastatur, Maus oder Lautsprecher an das Tablet drahtlos angeschlossen werden.