Im Lidl Onlineshop wird in einem “Deal des Tages” das Mittelklasse-Tablet Lenovo Tab M10 Plus mit 20 Prozent Rabatt für 189 Euro statt 239 Euro angeboten und spricht Anwender an, die ein Tablet suchen, welches eine gute Ausstattung zu einem günstigen Preis bietet.

Die Preisaktion läuft noch zehn Stunden und ist für Schnäppchenjäger interessant.

Was bietet das Lenovo Tab M10 Plus?

Das Lenovo Tab M10 Plus verfügt über ein 10,3 Zoll großes IPS-Farbdisplay und einem Mediatek Helio P22T Octacore-Prozessor, dessen acht Kerne von 2 GB RAM und Grafikchipsatz unterstützt werden. Im Kommunikationsbereich sind 2G, 3G, 4G, LTE, WLAN, GSM und GPRS verfügbar.

Mobile Navigation lässt sich per GPS, GLONASS und Beidou nutzen. Der interne Speicher beträgt 32 GB und ist mit einer Speicherkarte um bis zu 256 GB erweiterbar. Ein SIM-Kartenslot ist verbaut worden. Der Sensorbereich besteht aus einem Lichtsensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor und Hallsensor.

Akku und Kamera

Der fest verbaute Lithium-Polymer-Akku reicht mit seinen 5.000 Milliamperestunden für maximal neun Stunden Laufzeit. Auf der Gehäusefrontseite befindet sich eine 5 MP Frontkamera für Selfies und Videoanrufe.

Die Hauptkamera auf der Rückseite arbeitet mit 8 MP Auflösung, womit Fotos und Full HD Videos aufgenommen werden können. Als Betriebssystem ist Google Android 10 auf dem Mittelklasse-Tablet installiert worden. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem FM-Radio. USB-C-Netzanschluss und Dockingstation.

Zur Auswahl steht das Lenovo Tab M10 Plus im Lidl Onlineshop nur in der Farbe Grau.

