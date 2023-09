Im Onlinehandel ist das neue Tablet Lenovo Tab P12 bereits für weniger als 400 Euro erhältlich und beeindruckt mit einer leistungsstarken Ausstattung.

Per Tastatur und Stift verwandelt sich das Gerät in ein kleines Notebook für den produktiven Einsatz.

Welche Ausstattung hat das Lenovo Tab P12?

Das Mittelklasse-Tablet Lenovo Tab P12 verfügt über ein 12,7 Zoll großes LTPS-Display mit 2.944*1.840 Pixeln Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz, weshalb gut fürs Büro geeignet ist und auch draußen eine solide Ablesbarkeit bietet. Es können HD-Inhalte von Streamingdiensten angeschaut werden, weil Widevine L1 unterstützt wird. Integriert ist das Tablet in einem schicken Aluminiumgehäuse.

Ein MediaTek Dimensity 7050 Octacore-Prozessor erhält Unterstützung durch 8 GB RAM und hat ausreichend Leistung für einen Großteil der Aufgaben. Der interne Speicher umfasst 128 GB und ist per microSD-Karte erweiterbar.

Auf der Gehäuserückseite arbeitet die 8 MP Hauptkamera mit Autofokus und einem LED-Blitz. Für Selfies und Videoanrufe steht eine 13 MP Kamera zur Verfügung.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des Lithium-Ionen-Akkus beträgt 10.200 Milliamperestunden, was in bis zu 11 Stunden Laufzeit resultiert. Der Akku ist mit maximal 30 Watt innerhalb einer überschaubaren Zeit wieder vollständig aufgeladen.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.1, WLAN und zur mobilen Navigation das Satellitensystem GPS unterstützt. Die vier Lautsprecher bieten eine ordentliche Soundqualität. Entsperrt wird das Tablet per Fingerabdrucksensor und sorgt für eine gute Sicherheit.

Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 13 und dieses bietet eine Fensterdarstellung, Split-Screen-Ansicht und weitere Besonderheiten, die das moderne Lenovo Tab P12 zu einem effizienten Arbeitsgerät machen.

Die Möglichkeit eine Tastatur anschließen und Stift verwenden zu können, verwandelt das Tablet in ein kompaktes Notebook für Büro, Schule , Freizeit oder Arbeit.