Im Lidl Onlineshop wird derzeit das Apple iPad Air 5 für 679 Euro in der Farbe Space Grey angeboten.

Das Tablet bietet eine erstklassige Ausstattung und lange Akkulaufzeit.

Ausstatung Apple iPad Air 5

Das Apple iPad Air der fünften Generation verfügt über ein 10,9 Zoll großes IPS-LED Farbdisplay, einem M1 Octacore-Prozessor, 8 GB RAM und wahlweise 64 oder 256 GB Speicherkapazität. Das Display ist vollständig laminiert und hat eine Antireflexions-Beschichtung. Die verbaute 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera hat einen Folgemodus und ermöglicht Videoanrufe.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 12 MP Weitwinkelkamera für 4K-Videos und Fotos. Der M1 Chip unterstützt Smart HDR und wird von einer Neural Engine mit 16 Kernen begleitet.

Akkulaufzeit

Der Lithium-Polymer-Akku des Apple iPad Air hat 28,6 Wattstunden Kapazität und resultiert in bis zu 10 Stunden Laufzeit beim Surfen per WLAN oder Videowiedergabe. Per USB-C wird der Akku innerhalb einer überschaubaren Zeit vollständig aufgeladen.

Der Sensorbereich umfasst eine Touch ID, Barometer, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor und 3-Achsen Gyrosensor. Per Touch ID wird das Tablet mit dem Fingerabdruck entsperrt. Mobile Navigation steht einem per GPS und GNSS zur Verfügung. Als Betriebssystem läuft iPadOS auf dem Tablet und Sprachassistentin Siri steht bereit.

Insgesamt ist das Apple iPad Air 5 ein Tablet der Oberklasse mit dem selbst anspruchsvolle Aufgaben wie die Videobearbeitung, Bildbearbeitung oder Gaming problemlos erledigt werden können.