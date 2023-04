Der Boox Tab Ultra C ist ein neuer E-Reader mit eigenständiger Grafikkarte, E-Ink-Display und Fingerabdrucksensor.

Eine Tastatur kann daran angeschlossen und somit das Gerät als Notebook-Ersatz verwendet werden.

Was bietet das Boox Tab Ultra C?

Beim neuen E-Reader Boox Tab Ultra C ist ein E-Ink Kaleido 3 Display mit 1.240*930 Pixeln Auflösung und 4.096 Farben verbaut. Wenn die Schwarz-Weiß-Darstellung gewählt wird, erhöht sich die Auflösung auf 2.840*1.860 Pixeln. Die Farbtemperatur und Farbstärke kann eingestellt werden.

Per Finger, Eingabestift und einer anschließbaren Tastatur lässt sich der E-Reader bedienen. Der Eingabestift arbeitet mit 4.096 Druckstufen, weshalb er zum Zeichnen eingesetzt werden kann.

Der Qualcomm Snapdragon Octacore-Prozessor erhält 4 GB RAM Unterstützung und der interne Speicher des Boox Tab Ultra C beläuft sich auf 128 GB, der per microSD-Karte erweiterbar ist.

Kommunikation und Betriebssystem

Auf dem E-Reader wurde Android 11 als Betriebssystem installiert und es können Apps aufgespielt werden. Nach dem Anschluss einer Tastaturhülle lässt sich das Boox Tab Ultra C als Notebook-Ersatz für die Textverarbeitung, Schule oder Studium einsetzen. Der Akku hat 6.300 Milliamperestunden Kapazität.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem Fingerabdrucksensor und einer 16 MP Hauptkamera, die zum Dokumenten-Scanning genutzt werden kann.

Interessierte Anwender können das Boox Tab Ultra C zum Verkaufsstart für etwa 700 Euro mit Tastaturhülle erwerben und bekommen den E-Reader ab dem 12. Mai 2023 geliefert.