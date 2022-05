Das Unternehmen Marshall hat seinen neuen kompakten Bluetooth-Lautsprecher Willen enthüllt, der wasserfest ist und eine lange Akkulaufzeit bietet. Er kann drahtlos mit einem Tablet oder Smartphone zur Audiowiedergabe verbunden werden.

Im Handel kann er ab sofort für 99 Euro in der Gehäusefarbe Schwarz.

Was bietet der Marshall Willen?

Der Marshall Willen wiegt 310 Gramm und hat ein Gehäuse, der aus 60 Prozent wiedergewonnenen Kunststoff hergestellt wurde und den strengen IP67-Standard erfüllt. Gegen Wasser und Staub ist der Bluetooth-Lautsprecher geschützt, weshalb er auch an einem Strand, im Wald oder Werkstatt genutzt werden kann. Das verbaute Mikrofon erlaubt die Nutzung als Freisprechanlage.

Auf der Gehäusefront gibt es einen Knopf zur Annahme von Anrufen und zur Regelung der Lautstärke. Der Stack-Modus ermöglicht den Zusammenschluss mehrerer Marshall Willen Lautsprecher zu einem Verbund, die alle gleichzeitig einen Audioinhalt wie Musik abspielen können.

Lange Akkulaufzeit

Die Marshall-App bietet die Option, den Klang per Equalizer den persönlichen Wünschen entsprechend anzupassen. Zwei passive Radiatoren und 10 Watt D-Verstärker sorgen nach Herstellerangaben für eine kraftvolle Audiowiedergabe. Eine Akkuladung reicht für mehr als 15 Stunden Laufzeit und per USB-C ist der Akku in rund drei Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Zu einem Preis von 99 Euro kann der Marshall Willen ab sofort erworben werden.

