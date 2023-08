Beim Hersteller Doogee ist das neue Tablet Doogee T20 Mini ab sofort als Vorbestellung für rund 240 Euro erhältlich.

Die Käufer profitieren von einer Widevine L1 Zertifizierung zum Abspielen von HD-Streaminginhalten und Dual-SIM.

Ausstattung Doogee T20 Mini

Das verbaute 8,4 Zoll bemessende FHD+ Farbdisplay des Doogee T20 Mini Tablets arbeitet mit 1.200*1.920 Pixeln Auflösung und einer Widevine L1 Zertifizierung, weshalb auf dem Display hochauflösende Inhalte von Streamingdiensten wie Netflix angeschaut werden können.

Ein Speadtrum T616 Octacore-Prozessor läuft in dem Tablet mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher und dürfte für normale Anwendungen ausreichend leistungsstark sein. Der Arbeitsspeicher kann virtuell auf bis zu 9 GB RAM ausgebaut werden. Per Speicherkarte lässt sich der 128 GB große interne Speicher auf maximal 1 TB erweitern.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera zur Verfügung. Zur Audiowiedergabe sind zwei Lautsprecher verbaut worden.

Akku und Dual-SIM

Die Akkukapazität liegt bei 5.060 Milliamperestunden, was nach Herstellerangaben in bis zu 8 Stunden Internet-Surfen und 5 Stunden Videospielzeit resultieren soll. In nur wenigen Stunden soll der Akku wieder komplett aufgeladen sein.

Der Dual-SIM Slot ermöglicht die Nutzung von zwei SIM-Karten, per LTE und WLAN kann mit dem Tablet im Netz gesurft werden. Als Betriebssystem wurde Android 13 installiert.

Das Doogee T20 Mini kann ab sofort für 240,84 Euro vorbestellt werden und wird innerhalb von zwei bis fünf Tagen weltweit versandt. Zur Auswahl steht es in den drei Farben Schwarz, Grün und Purpur.