Das Unternehmen Teclast stellte mit dem Teclast T40 Air jetzt ein flaches Tablet für rund 200 Euro vor.

Technisch wird ein Metallgehäuse, 2K-Display, LTE und ein schneller Prozessor mit 16 GB RAM geboten.

Was bietet das Teclast T40 Air?

Das Metallgehäuse des Teclast T40 Air beherbergt ein 10,4 Zoll großes 2K-Display mit schmalen Rändern, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 350 Nits Helligkeit. Ein Unisoc T616 Octacore-Prozessor mit 16 GB RAM arbeitet als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der Flashspeicher umfasst 256 GB und ist per microSD-Karte auf maximal 1 TB erweiterbar.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine Dualkamera mit einer 13 Hauptkamera und KI-Zweitkamera. Die Frontkamera auf der Vorderseite hat 8 MP Auflösung für Selfies und Videoanrufe mit integrierter Gesichtserkennung.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 7.200 Milliamperestunden und ergibt je nach Nutzungsverhalten etwa zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit einem 18 Watt starken Schnell-Ladegerät in kurzer Zeit vollständig aufgeladen.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.0, Dual-Band-WiFi, LTE, 4G und mobile Navigation per GPS unterstützt. Vier Lautsprecher gewährleisten eine gute Soundwiedergabe. Auf dem Tablet läuft Android 13 als Betriebssystem, weshalb alle Apps und Google-Dienste genutzt werden können.

Beim Hersteller ist das Teclast T40 Air momentan mit einem Preis von rund 214 Euro aufgeführt und kann bei AliExpress ab sofort bestellt werden.