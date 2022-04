Der kleine Gaming-Handheld One XPlayer wurde jetzt in China vorgestellt und erscheint dort jetzt in einem schönen Gundam-Design.

Die Zielgruppe sind Spieler, die unterwegs gerne zocken wollen.

Ausstattung One XPlayer

Der kompakte Gaming-Handheld One XPlayer des Unternehmens One-Netbook wurde jetzt für den chinesischen Markt präsentiert und bietet eine erstklassige Ausstattung.

Beim verbauten sieben Zoll großen Display wird eine Auflösung von 1.920*1.200 Pixeln geboten und als CPU dient ein Intel Core i7-1260P Octacore-Prozessor mit 16 GB RAM. Unterstützt wird der Prozessor zusätzlich von einem Intel Iris Xe Graphics G7 Grafikchipsatz.

Die Akkukapazität beträgt 48 Wattstunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Per USB-C wird der Akku innerhalb weniger Stunden mit 100 Watt aufgeladen. Von dem Handheld werden Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 6 unterstützt. Das Gewicht beläuft sich auf 619 Gramm und durch seine kompakten Abmessungen passt der One XPlayer gut in die Hand.

Was kostet der Gaming-Handheld?

Der One XPlayer Gaming-Handheld ist in China ab sofort mit 1 TB Speicher für umgerechnet rund 1.130 Euro und mit 2 TB für etwa 1.275 Euro erhältlich. Zur Zeit ist unklar, ob der Handheld auf den europäischen Markt kommen wird.

Ein interessanter Handheld, der praktisch für mobiles Gaming ist und in jede Hosentasche passt.

