Beim Maintaler Mobilfunkanbieter yourfone wird das neue Klapphandy Huawei P50 Pocket derzeit mit gratis Huawei FreeBuds Pro im Wert von 179 Euro angeboten.

Das Produktpaket besteht aus einem LTE-Tarif mit wahlweise mit 1 bis 20 GB monatlichen Datenvolumen und das Aktionsangebot ist bis zum 21. März 2022 gültig.

Was bietet das Huawei P50 Pocket?

Das Huawei P50 Pocket verfügt über ein 6,9 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.790*1.188 Pixeln und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Bei der CPU handelt es sich um einen Qualcomm Snapdragon 888 4G Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 4.000 Milliamperestunden und dürfte in bis zu einem Tag Laufzeit resultieren. Per Schnellaufladung mit 40 Watt steht einem die volle Ladung in kurzer Zeit wieder zur Verfügung.

Kamera und Betriebssystem

Auf der Gehäuserückseite ist eine Triplekamera verbaut, die aus einer 40 MP Hauptkamera mit 13 MP Ultraweitwinkelkamera und einer Ultra-Spektrum-Kamera als Begleitung besteht. Selfies und Videoanrufe werden mit einer 10,7 MP Frontkamera realisiert. Der interne Speicher beträgt 256 GB und ist mit einer Speicherkarte erweiterbar.

Die Huawei FreeBuds Pro haben eine intelligente Geräuschunterdrückung, Dual-Antenne, klare Sprachqualität und eine breite Signalabdeckung.

In Kombination mit dem yourfone LTE-Tarif ist das Huawei P50 Pocket in der Farbe White mit 256 GB Speicherplatz und den kostenlosen Huawei FreeBuds Pro erhältlich. Die Ohrhörer gibt es kostenlos nach einer Registrierung auf der Aktionsseite des Herstellers. Das yourfone Aktionsangebot endet am 21. März 2022.

