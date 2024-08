Huawei MatePad Pro 12.2 auf den Markt erschienen

Das Huawei MatePad Pro 12.2 ist ein neues leistungsstarkes Tablet, welches als Alternative zum Apple iPad Pro beworben wird und ein helles OLED-Display bietet.

Vorerst ist das Modell nur in China in zwei Varianten ab umgerechnet rund 540 Euro käuflich zu erstehen.

Ausstattung Huawei MatePad Pro 12.2

Das verbaute 12,2 Zoll große Tandem-OLED-Display des brandneuen Huawei MatePad Pro 12.2 arbeitet mit 2.800*1.840 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildfrequenz und 2.000 Nits Bildschirmhelligkeit. Für einen Aufpreis gibt es eine „Softlight“-Finish genannte Beschichtung, die Reflexionen vermindern soll.

Bedient werden kann das Tablet auch mit einem Huawei M Pencil der dritten Generation und dürfte vor allem für Kreative interessant sein. In der Tastaturhülle wird der Stift dann hineingelegt, wenn er nicht genutzt werden sollte. Als CPU dient wahrscheinlich ein konzerneigener Octacore-Prozessor mit wahlweise 12 GB oder 16 GB RAM Arbeitsspeicher.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 39,49 Wattstunden und resultiert in acht bis zehn Stunden Laufzeit. Per USB-C 3.1 wird der Akku in nur 40 Minuten zu 85 Prozent aufgeladen und macht das Huawei MatePad Pro 12.2 schnell wieder einsatzbereit.

Im Gehäuse befinden sich eine 13 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera und 8 MP Frontkamera. Per Fingerabdrucksensor wird das Tablet entsperrt, vier Mikrofone und ein Quad-Lautsprecher sind verbaut worden. Der interne Speicher beläuft sich auf 256 GB oder 1 TB

Die erste Variante des Huawei MatePad Pro 12.2 mit 256 GB Speicher und 12 GB RAM kostet rund 540 Euro, während für das Spitzenmodell mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher etwa 850 Euro zu zahlen sind. Die Collector´s Edition, die einen Huawei M Pencil 3 beinhaltet, kostet umgerechnet 1.050 Euro. Zu welchen Preis und Termin das Tablet auf den europäischen Markt erscheint ist nicht bekannt.