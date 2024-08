Chuwi Hi10 Max Windows-Tablet ab sofort im Handel

Das Chuwi Hi10 Max ist ein neues Tablet mit Digitizer, 12,96 Zoll großen Display und effizienten Intel N100 Prozessor für 319 Euro im Onlineshop des Herstellers verfügbar.

Als Zielgruppe kommen Nutzer in Frage, die eine günstige Alternative zum Microsoft Surface suchen.

Ausstattung Chuwi Hi10 Max

Das verbaute 12,96 Zoll große Farbdisplay des nagelneuen Chuwi Hi10 Max arbeitet mit 2.880*1.920 Pixeln Auflösung für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte. Das Gehäuse wurde aus Metall hergestellt und ist 9 mm dick.

Bedient werden kann das Tablet auch mit einem Digitizer, weil bis zu 4.096 Druckstufen unterstützt und erkannt werden. Vor allem für Kreative dürfte dies ein interessanter Punkt sein, die gerne zeichnen, skizzieren oder handschriftliche Notizen erstellen wollen.

Prozessor und Co.

Ein Intel N100 ARM-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst eine 512 GB SSD, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Der Anschlussbereich besteht aus zwei USB-C Ports, USB 3.2 Gen 1, microHDMI-Ausgang und Klinkenanschluss. Per Wifi 6 wird eine drahtlose Verbindung zum Internet aufgebaut. Der Anschluss einer Tastatur ist möglich und verwandelt das Chuwi Hi10 Max in ein praktisches kleines Notebook.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 8 MP Hauptkamera verfügbar und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Die Akkulaufzeit beträgt laut Chuwi maximal fünf Stunden. Als Betriebssystem läuft Microsoft Windows 11 auf dem Tablet.

Im Chuwi Onlineshop kann das Chuwi Hi10 Max seit wenigen Tagen ab 319,00 Euro erworben werden.