Das Tablet Huawei MatePad 11 wird im Huawei Onlineshop aktuell für 299 Euro in den Farben Matte Grey, Isle Blue und Olive Green angeboten.

Ein mobiles Multitalent für Arbeiten, Surfen, Multimedia und Gaming unterwegs.

Ausstattung Huawei MatePad 11

Beim verbauten 10,95 Zoll großen LCD-Display wird mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 16,7 Millionen Farben und 275 PPI Pixeldichte gearbeitet.

Ein Qualcomm Snapdragon 865 Octacore-Prozessor mit Adreno 650 Grafikchipsatz und Arbeitsspeicher sorgt für eine schnelle Performance. Auf der Gehäuserückseite arbeitet eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera zur Verfügung. Der interne Speicher beläuft sich wahlweise auf 64, 128 oder 256 GB und kann per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden.

Lange Akklaufzeit

Der Akku bietet bei 7.250 Milliamperestunden Kapazität bis zu zwölf Stunden Laufzeit mit einer vollen Akkuladung und muss somit je nach Nutzung nur jeden zweiten Tag aufgeladen werden. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.1, WLAN, OTG und USB-C unterstützt.

Der Sensorbereich umfasst einen Kompass, Gyroskop, Hallsensor, Schwerkraftsensor und Umgebungslichtsensor. Vier Lautsprecher und vier Mikrofone sind in das Huawei MatePad 11 integriert worden. Mobile Navigation steht einem per GPS, GLONASS, Galileo, Beidou und QZSS bereit.

Auf Wunsch ist eine Tastatur an das Tablet anschließbar und verwandelt es in ein kleines Notebook. Per Huawei M-Pencil kann gezeichnet oder geschrieben und das effiziente Arbeiten verbessert werden. Als Betriebssystem ist HarmonyOS 2 installiert worden.

Die Zielgruppe sind Anwender, die unterwegs und daheim ein leistungsstarkes Tablet zum mobilen Arbeiten, Surfen, Streaming oder kreative Aufgaben suchen.

