Der neue E-Reader Hinsense Touch Lite ist ab sofort für 300 US-Dollar per Import erhältlich, der über einen Hi-Fi Musikplayer verfügt und eine gute Ausstattung bietet.

Die Käufer profitieren von einem starken Akku, stromsparenden Prozessor und dem bewährten E Ink-Carta Display.

Was bietet der Hisense Touch Lite E-Reader?

Der Hisense Touch Lite E-Reader ist in ein Aluminiumgehäuse integriert, hat ein E Ink-Carta Display mit 1.440*720 Pixel Auflösung und 287 PPI Pixeldichte verbaut. Die Frontbeleuchtung kann in ihrer Farbtemperatur und Beleuchtungskraft angepasst werden.

Als CPU arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 460 Octacore-Prozessor mit 2 GB RAM in dem E-Reader, der als stromeffizient gilt. Der interne Speicher beträgt 64 GB, der offenbar nicht erweitert werden kann.

Hi-Fi Musikplayer und Akku

Der E-Reader kann als Musikplayer genutzt werden, wofür ein DAC Typ ES9038 und ein Verstärker des Typs ES9603 zur Verfügung stehen. Per 3,5 mm Klinkenbuchse kann ein Kopfhörer angeschlossen werden.

Eine Audiowiedergabe mit 32 Bit und 384 Kilohertz Abtastrate wird unterstützt. Zwei Lautsprecher sind verbaut und per Bluetooth 5.1 ist der drahtlose Anschluss eines Headsets möglich.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 3.000 Milliamperestunden und der Akku wird mit USB-C aufgeladen. Beim Betriebssystem handelt es sich um Touch OS und basiert auf Google Android 11.

Im Handel kann der Hisense Touch Lite E-Reader bei Good Reader für 299,99 US-Dollar plus 49,99 US-Dollar Versandkosten erworben werden.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram