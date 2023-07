Beim Hersteller Blackview ist das neue robuste gummierte Tablet Blackview Active 8 Pro ab dem 10. Juli 2023 für rund 250 Euro zur Markteinführung erhältlich.

Die Zielgruppe sind Anwender angesprochen, die ein Tablet für den Einsatz in rauen Umgebungen, den Strand oder Outdoor suchen.

Was bietet das Blackview Active 8 Pro?

Das verbaute Farbdisplay arbeitet bei 10,3 Zoll Größe mit einer auf 1.200*2.000 Pixeln belaufenden Auflösung, doch eine Widevine-Zertifizierung fehlt, weshalb auf dem Tablet keine Streaminginhalte in HD angeschaut werden können. Vor Kratzern wird das durch Corning Gorilla Glass 5 geschützt.

Die Standards IP68, IP69K und MIL-STD-810H werden erfüllt. Gegen Stürze und und Schäden besteht daher ein gewisser Schutz. Bei der zentralen Recheneinheit entschied sich der Hersteller beim Blackview Active 8 Pro für ein Mediatek Helio G99 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher.

Kamera, Akku und Speicher

Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite hat 48 MP Auflösung und für Selfies oder Videotelefonate steht eine 16 MP Frontkamera zur Verfügung. Bei einer Akkukapazität von 22.000 Milliamperestunden resultiert eine volle Aufladung in bis zu zehn Stunden Laufzeit und per USB ist der Akku mit 33 Watt schnell wieder aufgeladen. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Basierend auf Android 13 läuft DokeOS_P 3.0 als Betriebssystem auf dem widerstandsfähigen Tablet-PC. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth, WLAN und LTE unterstützt. Mobile Navigation wird per GPS, GLONASS, Galileo und Beidou realisiert. Der Anwender profitiert im DualSIM-Betrieb von der Nutzung in zwei LTE-Netzwerken.

Das Blackview Active 8 Pro Rugged-Tablet ist ab dem 10. Juli 2023 für etwa 250 Euro erhältlich. Später wird das Tablet rund 475 Euro kosten.