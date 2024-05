Flaches Tablet Huawei MatePad 11.5S bietet PaperMatte-Display

Das Huawei MatePad 11.5S ist ein neues Tablet mit PaperMatte-Display, M-Pencil 3 und einer starken Ausstattung für den Einsatz in Alltag, Freizeit, Schule oder Beruf.

In Deutschland soll es bald erscheinen, doch bislang veröffentlichte der Hersteller weder einen Preis noch Termin für den Verkaufsstart.

Ausstattung Huawei MatePad 11.5S

Das verbaute 11,5 Zoll große IPS-Panel des Huawei MatePad 11.5S arbeitet mit 2.800*1.840 Pixeln Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und verfügt über eine „PaperMatte“genannte gläserne Abdeckung, die 60 Prozent der Reflexionen unterbinden soll.

Vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung sollen die Bildschirminhalte gut ablesbar bleiben. Der Huawei M-Pencil 3 ist mit dem Display kompatibel und ist wie die Tastaturhülle nur separat erhältlich.

Prozessor, Akku und Co.

Als CPU soll ein HiSilicon Kirin-Chip verbaut sein, der von einem Huawei Maleeon 910 Grafikchipsatz und 8 GB RAM unterstützt wird. Der interne Flashspeicher liegt bei 256 GB und kann mit einer microSD-Karte erweitert werden.

Bei 8.800 Milliamperestunden reicht eine Akkuladung für bis zu zehn Stunden Laufzeit und innerhalb weniger Zeit ist der Akku wieder aufgeladen. Eine Tastatur kann an das Huawei MatePad 11.5S angeschlossen werden, was das Tablet in ein kompaktes Notebook verwandelt.

Auf Grundlage der Ausstattung ist das Tablet vor allem für Anwender spannend, die unterwegs oder daheim kreativ sein wollen. Zur Auswahl steht es in den drei Farben Space Grey, Silver Frost und Violet.