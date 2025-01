Flaches Android-Tablet Onyx Boox Note Max in Deutschland gestartet

In Deutschland ist das neue Tablet Onyx Boox Note Max ab sofort für 700 Euro erhältlich und bietet ein E-Ink-Display.

Das Display unterstützt Apps, Stifteingabe und bietet eine Tastaturhülle.

Ausstattung Onyx Boox Note Max

Das verbaute 13,3 Zoll große E-Ink Carta 1300 Display im Onyx Boox Note Max arbeitet mit 3.200*2.400 Pixeln Auflösung und 300 PPI Pixeldichte. Alle Inhalte werden in Schwarz-Weiß dargestellt und auf ein Frontlicht verzichtete der Hersteller.

Ein Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 6 GB RAM als Recheneinheit. Der interne Speicher beträgt 128 GB und ist mit einer microSD-Karte erweiterbar.

Akku, Audio und Co.

Die Akkukapazität von 3.700 Milliamperestunden resultiert in einer langen Lauzeit und sollt der Akku leer sein, wird er per USB-C innerhalb weniger Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Zwei Lautsprecher und ein Mikrofon stehen im Audiobereich bereit. Der Anschluss eines Kopfhörers ist möglich. Bedient werden kann das Onyx Boox Note Max per Touchscreen, Stylusn mit bis zu 4.096 Druckstufen und einer Tastatur. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden.

Das Onyx Boox Note Max ist in Deutschland ab sofort für 700 Euro erhältlich. Die Käufer erhalten das Tablet mit dem Boox Pen Plus Stylus, Ladekabel und Schnellstart-Anleitung.