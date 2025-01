Einsteiger-Tablet Lenovo Tab M10 Gen 3 vorgestellt

Das Lenovo Tab M10 Gen 3 ist ein Tablet für Einsteiger und kann aktuell im Handel für rund 100 Euro erworben werden.

Gut geeignet ist das Modell vor allem für Multimedia und Streaming.

Ausstattung Lenovo Tab M10 Gen 3

Bei einer Displaygröße von 10,1 Zoll arbeitet das Lenovo M10 Gen 3 mit 1.920*1.200 Pixel Auflösung und 320 Nits Helligkeit. Die Stereolautsprecher sorgen für eine gute Audiowiedergabe, der Anschluss eines Kopfhörers per Klinkenbuchse oder Bluetooth 5.0 ist möglich.

Ein Unisoc T610 Octacore-Prozessor werkelt in Zusammenarbeit mit 4 GB RAM als zentrales Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher von 64 GB Umfang lässt sich per microSD-Karte erweitern.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität des Lenovo Tab M10 Gen 3 resultiert in bis zu 17 Stunden Videoabspielzeit und mehr als 14 Stunden Surfen per WLAN.

Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0 und WLAN werden unterstützt. Als Betriebssystem wurde Android 12 installiert.

Basierend auf seiner Ausstattung eignet sich das Lenovo Tab M10 Gen 3 für Anwender, die ein günstiges Tablet zum Surfen oder Multimedia suchen.