Entertainment-Tablet Lenovo Yoga Tab Plus im Handel erschienen

Das Lenovo Yoga Tab Plus ist ein Entertainment-Tablet der oberen Mittelklasse und kann ab sofort für 699 Euro ohne Tastaturhülle erworben werden.

Geboten werden ein schneller Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und ein 144 Hertz HDR-Display.

Ausstattung Lenovo Yoga Tab Plus

Das verbaute 12,7 Zoll große IPS-Display arbeitet mit 2.944*1.840 Pixeln Auflösung, 144 Bildwiederholfrequenz und 900 Nits HDR-Bildschirmhelligkeit. Ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dient in Kombination mit 16 GB RAM als zentrale Recheneinheit auf dem Lenovo Yoga Tab Plus.

Der interne Speicher liegt bei 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera und für Videoanrufe gibt es eine Frontkamera mit gleicher Auflösung.

Akku und Betriebssystem

Die Akkukapazität umfasst 10.200 Milliamperestunden, was in bis zu zehn Stunden Laufzeit beim Lenovo Yoga Tab Plus resultieren dürfte. Der Akku wird mit 45 Watt innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Das Harman Kardon Lautsprechersystem besteht aus sechs Lautsprechern und wurde mit Dolby Atmos Audio für eine erstklassige Audioqualität verbaut. Bedient werden kann das Lenovo Yoga Tab Plus per Touchscreen, Stylus und Tastatur.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem USB-C Anschluss, Bluetooth 5.4,m Fingerabdrucksensor, Wi-Fi 7 und KI-Funktionen.

Im Handel kann das Lenovo Yoga Tab Plus ohne Tastaturhülle für 699 Euro, mit Tastaturhülle und Stylus für 799 Euro ab sofort bestellt werden.