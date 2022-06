Im Lidl Onlineshop ist das Einsteiger-Tablet Huawei MediaPad T3 10 für preiswerte 124, 90 Euro und verfügt über eine gute Ausstattung.

Die Zielgruppe sind vor allem preisbewusste Anwender, die unterwegs gerne Filme schauen, Musik hören oder mobil arbeiten wollen.

Ausstattung Huawei MediaPad T3 10

Das Huawei MediaPad T3 10 befindet sich in einem hochwertigen Gehäuse aus exolierten Aluminium und verfügt über ein 9,6 Zoll großes IPS-Farbdisplay mit 1.280*800 Pixeln Auflösung. Der Low-Light-Eye Care-Modus minimiert die Augenbelastung und sorgt für eine Aufrechterhaltung des Schlaf-Rhythmus. Ein Qualcomm MSM8917 Quadcore-Prozessor mit 2 GB RAM arbeitet in dem Einsteiger-Tablet als Recheneinheit.

Auf der Gehäuserückseite ist die 5 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 2 MP Frontkamera zur Verfügung. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 3.0 und WLAN unterstützt.

Akkulaufzeit

Die Akkukapazität beläuft sich auf 4.800 Milliamperestunden und dürfte in acht bis zehn Stunden Laufzeit resultieren. Per USB-C wird der Akku in einer überschaubaren Zeitspanne wieder vollständig aufgeladen. Als Betriebssystem ist EMUI 5.1 basierend auf Android N auf dem Tablet installiert worden.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das Huawei MediaPad T3 10 für Anwender empfehlenswert, die ein solides Tablet mit guter Akkulaufzeit und Ausstattung für unterwegs zu einem attraktiven Preis suchen.

