E-Ink Tablet Boox Note Max auf Markt gelauncht

Das Boox Note Max ist ein neues E-Ink Tablet für Kreative, die unterwegs gerne Skizzen oder Notizen erstellen möchte.

Ausstattung Boox Note Max

Das verbaute E-Ink Carta-Display im Boox Note Max arbeitet bei 13,3 Zoll Größe mit 3.200*2.400 Pixeln Auflösung und 300 PPI Pixeldichte, auf eine Frontbeleuchtung und Farbdarstellung wurde verzichtet. Vom Display werden Touch-Eingaben und eine Bedienung per Eingabestift mit 4.096 Druckstufen unterstützt.

Der Octacore-Prozessor wurde mit 6 GB RAM kombiniert und der interne Speicher von 128 GB Umfang lässt sich per microSD-Karte erweitern. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden und daher laufen Android-Apps auf dem Boox Note Max.

Akku und Co.

Die Akkukapazität beträgt 3.700 Milliamperestunden und resultiert in einer soliden Laufzeit mit einer vollen Ladung. Das Gewicht des Boox Note Max beläuft sich auf 615 Gramm, womit das E-Ink Tablet nicht zu den leichtesten Modellen zählt.

Der Hersteller hebt besonders die Split-Screen-Funktion hervor, was die Produktivität bei der Dokumentenbearbeitung steigern soll. Per Bluetooth lässt sich das Tablet mit einer Tastatur verbinden und in ein kleines Notebook verwandeln.

Auf den Markt ist das Boox Note Max ab sofort für 700 Euro erhältlich. Die Zielgruppe sind Kreative, Zeichner und Nutzer, die unterwegs oder daheim Skizzen, Zeichnungen oder Texte erschaffen wollen.