Brandneues Tablet Blackview Tab 60 Pro im Handel

Das neue Tablet Blackview Tab 60 Pro kann ab sofort für 299 Euro im Handel erworben werden.

Als Betriebssystem läuft das topaktuelle Android 15 und wird durch den Hersteller in den Mittelpunkt gestellt.

Was bietet das Blackview Tab 60 Pro?

Das Blackview Tab 60 Pro verfügt über ein 10,1 Zoll großes Display mit 800*1.280 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte. Per Gesichtserkennung kann die Entsperrung erfolgen.

Ein Unisoc T606 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell auf maximal 16 GB verdoppeln. Der interne Speicher von 128 GB kann per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität umfasst 7.700 Milliamperestunden und resultiert in bis z 432 Stunden im Bereitschaftsmodus. Der Akku wird mit maximal 10 Watt innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Auf der Gehäuserückseite des Blackview Tab 60 Pro befindet sich die 8 MP Hauptkamera, während für Selfies oder Videoanrufe eine 5 MP Frontkamera verbaut wurde. Als Betriebssystem ist Android 15 auf dem Tablet installiert worden. Mobile Navigation steht einem per GPS, Glonass, Galileo und Beidou zur Verfügung.

Im Kommunikationsbereich werden Dual 4G, LTE und Bluetooth 5.0 unterstützt, weshalb das Android-Tablet vielseitig eingesetzt werden kann. Als kleines Notebook wird das Blackview Tab 60 Pro mit Anschluss einer optionalen Tastaturhülle nutzbar.