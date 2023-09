Das Doogee T10 Plus Tablet kann ab sofort für 185 Euro in der Farbe Schwarz vorbestellt werden.

Als Zielgruppe werden preisbewusste Anwender angesprochen.

Was bietet das Doogee T10 Plus?

Das neue Tablet Doogee T10 Plus verfügt über ein 10,5 Zoll IPS-Display mit 2K Auflösung und einer Widevine L1 Zertifizierung, weshalb HD-Inhalte von Streamingdiensten angeschaut werden können.

Der TÜV Süd hat eine Blaulicht-Zertifizierung erteilt und bedeutet, dass der Tablet-PC einen geringen Blaulichtanteil auf dem Display hat. Eingebettet ist das Doogee T10 Plus in einem schicken dünnen Metallgehäuse.

Ein Unisoc T606 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als Recheneinheit. Der Arbeitsspeicher ist virtuell auf bis zu 20 GB RAM erweiterbar. Auf der Gehäuserückseite ist eine 13 MP Hauptkamera von Sony verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera zur Verfügung.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität umfasst 8.250 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit 18 Watt relativ schnell wieder vollständig aufgeladen. Zur Audiowiedergabe stehen vier Lautsprecher bereit.

Von dem Doogee T10 Plus werden die Kommunikationsstandards Dual 4G LTE und Dual-Band WiFi unterstützt. Der Anschluss einer magnetischen Tastatur ist möglich und verwandelt das Tablet in ein kleines Notebook. Als Navigationssystem ist es einsetzbar und über den 3,5 mm Kopfhöreranschluss können Kopfhörer angeschlossen werden. Beim Betriebssystem handelt es sich um Android 13.

Im Onlineshop des Herstellers kann das Doogee T10 Plus für 185 Euro vorbestellt werden und wird in absehbarer Zeit ausgeliefert.