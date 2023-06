Sie möchten ein neues Tablet kaufen? Der Tablethype war noch nie so groß wie heute, doch Sie stehen vor der Qual der Wahl, wenn Sie eines kaufen möchten. Denn Tablets gibt es mittlerweile wie Sand am Meer.

Bevor Sie sich für ein spezifisches Modell entscheiden, sollten Sie sich zunächst mit einer anderen Frage auseinandersetzen: Von welcher Marke sollte Ihr neues Tablet sein? Denn dadurch können Sie, wenn Sie durch einen der zahlreichen Elektronik Shops wie sim.de Erfahrungen stöbern, die Suche bereits entscheidend eingrenzen und somit erleichtern.

Die besten Tablet Marken

Apple

Klarer Gewinner einer jeden Bestenliste sind die Tablets von Apple – besser als iPad bekannt.

Testsieger 2023 ist dabei das aus dem Vorjahr stammende Apple iPad Pro 12.9 Zoll. Bei diesem Modell ist nicht nur das Display überragend, sondern auch die Performance überzeugt. Durch die intuitive Nutzung des Geräts werden Sie keine Probleme haben, das iPad zu bedienen.

Kleiner Haken daran ist, dass Sie für eines dieser Modelle tief in die Tasche greifen müssen. Denn Apple ist nicht nur für qualitativ hochwertige Produkte, sondern vor allem auch für stolze Preise bekannt.

Samsung

Wie üblich knapp dahinter kommen die Geräte von Samsung. Auch Samsung überzeugt bei seinen Tablets mit sehr guter Qualität und gleichzeitig viel günstigeren Preisen als Apple – wenn auch immer noch verhältnismäßig teuer.

Besonders hervorzuheben ist dieses Jahr das Samsung Galaxy Tab S8 X700, das mit seiner guten Performance und hochwertigen Fotos und Videos überzeugen kann.

Lenovo

Auch Lenovo kann mit seinen Tablets überzeugen – vor allem mit seinem Lenovo Tab P12 Pro, welches in Tests nur wenig schlechter als die Top Samsung Modelle abschneidet.

Beachten Sie allerdings, dass auch die neuesten Modelle von Lenovo einen sehr stolzen Preis haben und somit nicht unbedingt etwas für Sparfüchse sind.

Xiaomi

Möchten Sie nicht so viel Geld für Ihr Tablet ausgeben, dann sollten Sie mal einen Blick auf die Tablets von Xiaomi werfen. Auch diese können in Tests überzeugen, kosten aber nur einen Bruchteil des Preises von Apple und Samsung Tablets.

Vor allem das Mittelklasse Modell mit starkem Akku, Xiaomi Pad 5, überzeugt bei Tests im Jahr 2023. Sie müssen zwar im Vergleich zur Oberklasse kleine Abstriche bei Ausstattung und Display machen, doch für die normale Verwendung ist dieses Tablet von Xiaomi mehr als ausreichend. Der größte Pluspunkt ist neben dem Preis die bis zu 16-stündige Akkulaufzeit, wodurch Sie das Tablet ohne Sorge um den Akku den ganzen Tag lang verwenden können.

Huawei

Der chinesische Hersteller Huawei bringt ebenfalls regelmäßig Tablets auf den Markt, die ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen – wie das Huawei MatePad 11.

Beachten Sie allerdings, dass Sie auf Huawei Geräten keine Google-Dienste nutzen können. Es gibt zwar eine gute Alternative, für viele Personen ist es dennoch ein absolutes No-Go, keinen Zugriff auf Google-Dienste zu haben. Auch 5G Empfang ist mit den neuesten Huawei Geräten nicht möglich, und es läuft mit einem alternativen Betriebssystem zu Android.

Honor

Möchten Sie keine Unsummen für Ihr Tablet ausgeben, aber auch nicht auf Google-Dienste verzichten? Dann könnte Honor die richtige Tablet Marke für Sie sein.

Vor allem das Honor 8 kann in Tests als solides Mittelklasse-Tablet mit einem fairen Preis überzeugen. Es hat eine hervorragende Akkulaufzeit und auch das große Display ist sehr hochwertig und lädt zum Filmeschauen ein. Abstriche machen müssen Sie allerdings in Bezug auf die Ausstattung und Performance des Geräts. Möchten Sie Ihr Tablet für Gaming nutzen, ist dieses Modell also eher weniger geeignet.

Darauf sollten Sie beim Tablet Kauf achten

Nun, da Sie über die besten Tablet Marken Bescheid wissen, sollten Sie auch noch einen Blick auf die Punkte, auf die Sie beim Tablet Kauf achten sollten, werfen:

Display – Die Auflösung des Displays sollte mindestens 1280 x 720 Pixel betragen.

– Die Auflösung des Displays sollte mindestens 1280 x 720 Pixel betragen. CPU – Achten Sie darauf, dass das Tablett mindestens zwei Prozessorkerne hat.

– Achten Sie darauf, dass das Tablett mindestens zwei Prozessorkerne hat. Interner Speicher – Je mehr, desto besser.

– Je mehr, desto besser. Erweiterbarer Speicher – Vor allem dann, wenn der interne Speicher nicht besonders groß ist, sollten Sie darauf achten, dass Sie den Speicher mit einer externen Speicherkarte erweitern können.

– Vor allem dann, wenn der interne Speicher nicht besonders groß ist, sollten Sie darauf achten, dass Sie den Speicher mit einer externen Speicherkarte erweitern können. RAM – Der Arbeitsspeicher sollte mindestens 1GB betragen.

– Der Arbeitsspeicher sollte mindestens 1GB betragen. Betriebssystem – Sie haben die Wahl zwischen Android, iOS, Windows.

– Sie haben die Wahl zwischen Android, iOS, Windows. Grafikkarte – Auch wenn die Grafikkarte bei Tablets in der Regel eine eher untergeordnete Rolle spielt, sollten Sie darauf achten, dass sie eine Taktrate von mindestens 400 MHz hat.

– Auch wenn die Grafikkarte bei Tablets in der Regel eine eher untergeordnete Rolle spielt, sollten Sie darauf achten, dass sie eine Taktrate von mindestens 400 MHz hat. Akkulaufzeit – Das Gerät sollte eine möglichst lange Akkulaufzeit haben, damit Sie es nicht ständig ans Stromnetz anschließen müssen.