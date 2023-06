Der Hersteller Oukitel zeigte mit dem Oukitel RT5 ein neues robustes Tablet mit Android 13 als Betriebssystem und einer sehr guten Ausstattung.

Ab dem 12. Juni 2023 kann das Tablet bestellt werden.

Ausstattung Oukitel RT5

Das verbaute Farbdisplay des Oukitel RT5 Tablet arbeitet mit einer Auflösung von 1.920*1.200 Pixeln ohne Widevine-Zertifizierung, weshalb hochauflösende Inhalte nicht wiedergegeben werden können. Ein Mediatek MT8788 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM dient als zentrale Recheneinheit. Der Arbeitsspeicher lässt sich über eine Auslagerungsdatei um maximal 6 GB erweitern.

Der Flashspeicher liegt bei 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden. Im Kommunikationsbereich werden LTE, DualSIM-Funktion, Bluetooth und WLAN abgedeckt.

Akku und Kamera

Die Akkukapazität liegt bei 11.000 Milliamperestunden, was in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultiert. Auf der Gehäuserückseite arbeitet die Hauptkamera mit 16 MP und die Frontkamera bietet die gleiche Auflösung. Mobile Navigation steht einem per GPS, GLONASS, Galileo und Beidou zur Verfügung.

Das Gehäuse soll nach Herstellerangaben das Oukitel RT5 vor Wasser, Staub und Stürzen schützen.

Im Handel ist das Oukitel RT5 per Import aus China für rund 295 Euro erhältlich und wird versandkostenfrei verschickt. Die Zielgruppe sind Anwender, die ein Tablet mit guter Robustheit und solider Ausstattung für den Alltag suchen.