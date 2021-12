Der US-Computerkonzern Dell hat mit Concept Stanza ein neues Designkonzept für ein zukunftsweisendes Tablet vorgestellt.

Das Konzept hat seinen Fokus auf das Erstellen von Notizen und Produktivität.

Was bietet Dell Concept Stanza?

Das Tablet-Konzept Dell Concept Stanza verfügt über ein 11 Zoll großes Display mit einem Verzicht auf Kameras und Lautsprecher. Der Schwerpunkt liegt in der Aufzeichnung von Notizen auf effiziente und smarte Weise. Von den Entwicklern wurden die einzelnen Elemente sorgfältig entworfen, weshalb die Anwender keine lange Einarbeitung in die Bedienung benötigen.

Der Anwender schreibt auf dem Tablet wie auf einem Blatt Papier und kann mit einem Doppeltipp die Handschrift in ein Text umwandeln. Eine zusätzliche Intelligenz, Softwarefunktionen und Bildschirmerweiterungsfunktionen ermöglicht die Inhalte auf allen Geräten abrufen zu können. Die handschriftlichen Notizen müssen nicht mehr fotografiert werden, um diese an sich selbst, Kollegen oder Freunden per E-Mail zu senden.

Optimum aus Analog und Digital vereint

In Dell Concept Stanza wird Konzernangaben zufolge das Beste aus der analogen und digitalen Welt vereint. Die geschriebenen Notizen können durchsucht und lassen sich auf Wunsch mit anderen Geräten teilen.

Auf Anschlüsse wird verzichtet und das Tablet über ein Dock aufgeladen. Das Ergebnis des Verzichts ist ein superflaches Design und Fokus auf Notizen. Das Schreiben der Notizen erfolgt mit einem Stylus, Mikrofon und Händen, wobei der Stift magnetisch über der Gehäuseseite aufgeladen wird.

Wie immer bei Konzepten müssen daraus keine Produkte entstehen und dennoch wäre ein Notiz-Tablet eine sinnvolle Entwicklung.

