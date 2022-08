Das Convertible Asus Zenbook Pro 15 Flip ist ab sofort in Deutschland zum Einstiegspreis von 1.599 Euro erhältlich und bietet eine topmoderne Ausstattung als Gegenleistung.

Die Zielgruppe sind anspruchsvolle Anwender, die zum mobilen Arbeiten ein leistungsstarkes Notebook suchen.

Was bietet das Asus Zenbook Pro 15 Flip?

Die Topversion des neuen Convertible Asus Zenbook Pro 15 Flip ist im Asus Onlineshop bereits für 1.799 Euro bestellbar. Der verbaute 15,6 Zoll große OLED-Touchscreen arbeitet mit 2.880*1.620 Pixel Auflösung, 120 Hertz Bildfrequenz und 0,2 Millisekunden Reaktionszeit.

Als CPU dient ein Intel Core i7-12700H mit acht Effizienz-Kernen und sechs Leistungskernen, die mit bis zu 4,7 Gigahertz Taktfrequenz laufen und von einem dedizierten Intel Arc370M Grafikchipsatz und 16 GB RAM unterstützt werden. Der interne Speicher ist eine PCIe 3.0 SSD mit 1 TB Kapazität.

Akku und Co.

Die Akkukapazität beträgt 96 Milliamperestunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Aufgeladen wird der Akku mit maximal 150 Watt innerhalb weniger Stunden. Der Anschlussbereich besteht aus zwei Thunderbolt 4 Anschlüssen, einem USB-A 3.2 Gen 2 Port, HDMI 2.0b, 3,5 mm Kopfhöreranschluss und microSD-Kartenleser.

Per Infrarot-Kamera wird das Convertible mit Gesichtserkennung über Windows Hello entsperrt und Zugang gewährt. Bedient werden kann das Notebook mit der Tastatur, Touchscreen und Stylus. Zusammengeklappt verwandelt sich der Rechner in ein praktisches Tablet, um zum Beispiel mit dem Stylus zeichnen zu können.

Im Asus Onlineshop kann das neue leistungsstarke Asus Zenbook Pro 15 Flip seit gestern bestellt werden.

