Das Chuwi Hi10 Go ist ein neues gut ausgestattetes Smartlet mit einer Kombination aus einem Tablet und Notebook.

In Europa ist es seit dem gestrigen Donnerstag für weniger als 260 Euro erhältlich und wird direkt Asien importiert.

Was bietet das Chuwi Hi10 Go?

Bei einer Displaygröße von 10,1 Zoll wird mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung gearbeitet, es können Touch-Eingaben getätigt und ein Stylus zur Bedienung genutzt werden. Als CPU dient ein Intel Celeron N5100 Quadcore-Prozessor mit 6 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist.

Ein USB-C Port, zwei USB 2.0-Anschlüsse und micro-HDMI-Port sind in das Chuwi Hi10 Go integriert worden. An einen speziellen Port kann eine Tastatur angeschlossen werden und über einen Klinkenstecker ist der Anschluss eines Kopfhörers möglich. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 4.2 und WLAN unterstützt. Die Akkukapazität soll für bis zu zehn Stunden Laufzeit mit einer vollen Ladung reichen und damit für einen ganzen Arbeitstag.

Preis und Verfügbarkeit

Im Direktimport ist das Chuwi Hi10 Go ab etwa 260 Euro erhältlich. Zusammen mit einer Tastatur und Stylus kann es für rund 320 Euro erwerben werden. Die Käufer erhalten das Smartlet aus einem spanischen Lager und spart teure Einfuhrabgaben.

Die Zielgruppe des Smartlets sind alle Anwender, die unterwegs und zuhause gerne arbeiten, surfen, schreiben, recherchieren oder Streaming nutzen wollen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram